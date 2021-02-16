На Дону продолжают розыск пропавшего несколько месяцев назад 67-летнего пенсионера

Пенсионер может находится в любом районе Ростовской области. ФОТО: "Лиза Алерт - Юг"

В Ростовской области волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт - Юг» ищут 76-летнего Александра Евгеньевича Деменкова, который пропал 27 ноября прошлого года. С конца ноября о нем ничего не известно.

Родственники стали бить тревогу после того, как пенсионер не вернулся домой. Дончанин не отвечал на телефонные звонки, а также многочисленные сообщения. Такое поведение показалось близким странным, ведь раньше ничего подобного не было. Позже пропавшего стали искать в Орловском и Пролетарском районах, но безуспешно. Сейчас розыск Александра Деменкова ведется по всей Ростовской области.

Рост пропавшего - около 175 сантиметров, он стройного телосложения, волосы короткие и темные с сединой, глаза карие.

В последний раз Александра Деменкова видели в темно-серой зимней куртке с капюшоном и красной надписью Supreme, коричневых ботинках, черных брюках и шапке такого же цвета.

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