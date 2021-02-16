Плохо живем: Ростов попал в десятку городов по продаже авто премиум класса

За год автодилеры на дорогих машинах заработали более 50 миллиардов рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ростов-на-Дону стал седьмым городом в России по продаже автомобилей класс "Люкс" за прошлый, 2020 год. Всего жители города приобрели 78 машин этого сегмента. Такие данные привели в исследовании "Автостат Инфо".

- Среди люксовых машин самым доходным по итогам всего года стал "Mercedes-Benz S-Класса", - отметили специалисты.

Стоимость такого автомобиля начинается от 9,2 миллиона рублей. Речь идет о базовой комплектации. Модели, оснащенные более расширенным функционалом, могут быть значительно дороже. Кроме того, под люксовый класс попадают BMW 6 серии GT и Porsche Panamera, стоимость которых начинается от 5 миллионов рублей.

По информации агентства, больше всего покупателей столь дорогих машин, как правило - в Москве и Санкт-Петербурге. В столицах купили более 3,7 тысячи люксовых авто. Удивительно, но третьим стал Краснодар, где купили такую 121 машину.

При том, что Ростов вошел в первую десятку, в целом продажи значительно снизились. Специалисты подсчитали, что с января по декабрь прошлого года авто премиум класса купили на треть меньше жителей, чем в 2019. Столь сильное падение можно объяснить пандемией коронавируса и экономическим кризисом, вызванным ограничением работы многих предприятий.

Любопытно, что Ростовская область оказалась среди регионов, где неплохо покупают дорогие автомобили при относительно низких доходах основной массы местных жителей. Согласно данным агентства "РИА Рейтинг", в 2019 году Ростовская области заняла 36 место по доходам населения. При этом за чертой бедности оказалось более 13 процентов жителей региона, а в крайней сложной финансовом положении - 2 процента.

Отметим, что по всей России за продажу машин люксового класса автодилеры выручили 51 миллиард рублей. Самой востребованной моделью оказался Mercedes-Benz S. За год в России был продан 1481 такой автомобиль на общую сумму в 13,5 миллиарда рублей.

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