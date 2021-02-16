В состав «Ростов-Дона» вошла французская гандболистка Беатрис Эдвиж

Беатрис Эдвиж выйдет на поле в составе ростовского клуба в новом сезоне. Фото: Wikipedia

32-летняя гандболистка сборной Франции Беатрис Эдвиж подписала контракт с ГК «Ростов-Дон». Спортсменка выйдет на площадку в составе клуба в матчах нового сезона.

Беатрис Эдвиж будет выполнять роль центрального игрока - линейной.

В копилке профессиональных заслуг спортсменки множество наград: серебро Олимпийский игр в Рио, бронзовая медаль на чемпионате Европы, а также звание чемпионки мира - 2017 и победительницы Евро - 2018.Спортсменка помогла «Мецу» впервые в истории клуба выйти в полуфинал Лиги чемпионов, а также завоевать Кубок Франции. Кроме того, Беатрис Эдвиж неоднократно признавали лучшей по итогам матчей разного уровня.

В пресс-службе ГК «Ростов-Дон» отметили, что договор с гандболисткой из Франции подписан на два года.

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