В Ростове стартовал марафон молодых доноров

Донорская кровь особенно востребована в пандемию. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На ростовской станции переливания на Ченцова, 71/63 готовятся к повышенному потоку молодых людей, желающих сдать кровь. Все дело в том, что в донской столице проходит молодежный марафон доноров.

На пункте сдачи крови начала работу информационная точка «Доноров Дона». Волонтеры отвечают на вопросы людей о переливании крови и плазмы, раздают буклеты и дарят плоды гранатов. Считается, что гранаты помогают восстанавливать организм донора.

Так, в первый день марафона кровь сдали около 30 человек.

- Донские волонтеры планируют привлечь в регулярное донорство около 1,5 тысячи человек, - рассказал председатель комитета по молодежной политике региона Юрий Лескин.

Стоит отметить, что во время пандемии коронавируса пациентам ковидных госпиталей часто необходима донорская кровь. Это связано с тем, что у некоторых людей болезнь протекает особенно сложно.

АЛЛО!

Подробную информацию о донорстве на Дону можно узнать по телефону: +7 (863) 229-37-37.