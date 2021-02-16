Губернатор пригрозил ужесточить ограничения в районах Ростовской области с высокой заболеваемостью

В территории из красной зоны будут активно приезжать рабочие группы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Губернатор Ростовской области допустил введение дополнительных ограничений в некоторых городах и районах. Об этом Василий Голубев рассказал 16 февраля на заседании штаба по коронавирусу.
Речь идет о городах и районах, где ситуация с ковидом остается напряженной. Напомним, сейчас в области 18 таких территорий. В четырех из них, Тарасовском, Тацинском, Песчанокопском и Егорлыкском, показатели значительно выше среднеобластных.
— Если ситуация там будет ухудшаться, рабочие группы будут выезжать туда активнее. Не возбраняются предложения по введению дополнительных ограничений в территориях, которые не выходят из красной зоны. Увидим, как глава (района, - прим. ред.) своими руками со своей командой создает бизнесу проблемы, — высказался Василий Голубев.
Напомним, города и районы области условно разделили на несколько категорий в зависимости от ситуации с коронавирусом. Так, 18 территорий вошли в красную зону, 36 - в желтую и только один район - в зеленую.
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