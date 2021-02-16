В Ростовской области ищут подростка, который палкой пытался выключить камеры наружного наблюдения

На Дону подросток зачем-то поворачивал уличные камеры в другую сторону Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Шахты Ростовской области произошел инцидент, который стал поводом для обсуждений и догадок в социальных сетях. Камера в одном из дворов зафиксировала странные действия подростка: он зачем-то длинной палкой разворачивал камеры наружного наблюдения. При этом технику он не ломал.

Запись появилась в одном из ростовских "пабликов". После того, как информация разошлась по соцсетям, в дело вмешалась полиция.

- По данному факту проводится проверка,- рассказали в пресс-службе донского полицейского главка.

Источник «Комсомольской правды – Ростов» в правоохранительных органах региона отметил, что дело поручили местному участковому. Сейчас он с примерным портретом хулигана обходит школы в своем районе.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" писала о том, что на Западном в Ростове вандалы сожгли три иномарки. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция.

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