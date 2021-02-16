Археологи нашли в Азове необычный древний светильник

Раскопки проходили на территории Азова. Фото: Надежда ДАЦЮК

Археологи из Ростовской области продемонстрировали необычный предмет, который житель предшественника Азова - средневекового города Азак - использовал в качестве светильника. Подобные приборы у большинства горожан не отличались изысканностью, так как за хорошую вещь пришлось бы заплатить кругленькую сумму.

Артефакт обнаружили во время раскопок в Азове на улице Калинина. Около 600-700 лет назад здесь находились дома рядовых жителей Азака. Несмотря на то, что город был достаточно богат, многие люди едва сводили концы с концами. Именно поэтому среди местных особенно ценились масляные лампы. За качественный по меркам тех времен и красивый прибор приходилось отдавать немалые суммы. Большинство же обходилось дешевыми экземплярами.

Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника

- Жалобы на дороговизну освещения появились задолго до внедрения в обиход электричества. И в древности, и в Средние века не всем по карману были масляные светильники. Если уж он есть, то предполагалось, что у человека водятся деньги, - отметил заведующий отделом археологии Азовского историко-археологического музея Андрей Масловский.

Ученый заметил, что данный артефакт не похож на те, что были найдены ранее. Он обратил внимание на нехарактерную для Азака форму светильника и грубое исполнение. Скорее всего, предмет был изготовлен неумелым мастером или достался владельцу от предков.

- Он совсем мелкий. В Азаке есть импортные светильники. Например, привезенные из Крыма. Но этот не похож на все остальные, - отметил специалист.

Ожидается, что находка в дальнейшем будет представлена посетителям азовского музея.

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