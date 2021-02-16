Коечный фонд может уменьшиться почти на 1400 мест. Фото: ИВАНОВА Диана

Число ковидных коек планируют сократить в Ростовской области. Об этом рассказал глава донского минздрава Юрий Кобзев.

На фоне стабилизации ситуации с заболеваемостью снизилась загруженность коечного фонда. Так, если 25 января было занято 75% коек, то 15 февраля - 55%.

— Такая тенденция позволила начать уменьшение коечного фонда госпиталей, возвращение структурных подразделений к работе по основному профилю, — пояснил Юрий Кобзев.

Так, в ближайшее время дезинфекция будет проходить в Южном окружном центре ФМБА России, ЦРБ Кашарского, Неклиновского и Целинского районов. После этого они смогут вернуться к прежнему режиму работы.

Кроме того, 17 февраля минздрав рассмотрит возможность сокращения коек в ОКДЦ «Здоровье». А на следующей неделе такой же вопрос будет решаться и в отношении моногоспиталя № 1 в ростовской больнице имени Семашко и ЦРБ Аксайского, Миллеровского и Мясниковского районов. В конце месяца изменения могут затронуть и ряд других госпиталей. Всего коечный фонд планируется сократить почти на 1 400 мест.

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