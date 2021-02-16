В Ростове зафиксировали более 170 случаев ненадлежащей уборки улиц

В Ростове ненадлежащим образом осуществлялась уборка улиц Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице были выявлены случаи ненадлежащей уборки улиц.

В настоящее время комитет по охране окружающей среды регулярно устраивает рейды по соблюдению Правил благоустройства города. Особое внимание в данный момент уделяется части содержания территорий донской столицы в зимний период.

В ходе проведенных проверок было выявлено 179 фактов нарушений. По каждому из них уже составлены протоколы об административных правонарушениях. А общая сумма штрафов составила более двух миллионов рублей.

- О случаях ненадлежащей уборки в зимний период на территории города Ростова-на-Дону необходимо сообщать в комитет по охране окружающей среды администрации города Ростова-на-Дону, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число ковидных коек планируют сократить в Ростовской области.

Рассказываем, в каких госпиталях могут пройти изменения.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!