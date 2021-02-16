Более четырех лет колонии получили двое ветеринаров за взятки

В Ростове ветеринаров приговорили к штрафу и тюремным сроком Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В донской столице банда ветеринарных врачей получила тюремные сроки за получение взяток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.

На скамье подсудимых очутились глава отдела ветконтроля и организационно-правовой работы Юрий Селиванов, а вместе с ними ветврачи Дмитрий Новиков и Арман Паноян. Они были задержаны еще в 2019 году.

- Их задержали при получении взяток от бизнесменов, поставляющих животноводческую продукцию в магазины. После этого завели уголовные дела, - говорится в тексте сообщения.

Панояну назначили штраф в размере 2,5 миллионов рублей. Его подельники оказались неудовлетворены приговором и подали на них апелляционные жалобы. Но Ростовским областным судом было принято решение приговорить обвиняемых к четырем годам и четырем годам четырем месяцам колонии.

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Кроме того, ему надлежит выплатить крупный штраф.

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