В донской столице начались поиски подрядчика для благоустройства набережной и фонтанной площади

В Ростове ищут подрядчика для благоустройства набережной и фонтанной площади Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове ищут подрядчика, который займется благоустройством и озеленением парковой зоны на набережной и фонтанной площади. Тендер объявлен городским Управлением благоустройства и лесного хозяйства. Соответствующая документация была опубликована на сайте госзакупок.

Выбранному подрядчику, согласно документам, будет предстоять выполнять работы по содержанию и озеленению городской набережной реки Дон на улице Береговой в промежутке от переулка Богатяновский спуск до переулка Халтуринского, а также им будет обслуживаться «Фонтанная площадь» на Театральной площади. Начать выполнять работы следует не позднее 1 апреля 2021 года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года.

На эти нужды планируется выделить 35,2 миллиона рублей. Эта сумма будет выделена из городского бюджета. Победитель будет ухаживать за деревьями, живой изгородью, газонами, цветниками и зелеными насаждениями. А также им следует убирать территорию, чистить дорожки и тротуары, уборку. Все это нужно делать каждый день (а именно 30 раз в месяц). Подрядчику предстоит мыть урны и скамейки, высаживать цветы и выполнять другие работы.

Заявки на участие будут приниматься до 13 марта.

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Подрядчику предстоит чистить снег, мыть урны и косить газоны.

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