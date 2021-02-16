Серийного похитителя ливневок поймали в донской столице

В Ростове поймали серийного похитителя ливневок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В отдел полиции часто поступали обращения о пропаже чугунных ливневок. Правоохранители занялись поисками злоумышленника. Им удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина, который под покровом ночи похищал дождеприемники. С сентября 2020 года он похитил 24 решетки. Общая сумма похищенного составила более 130 тысяч рублей. Все похищенное он сдал на металлолом, а все вырученные деньги потратил.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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