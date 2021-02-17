«За «Россию» мы еще поборемся»: какие бренды Ростов отстаивает, а какие потерял навсегда

Бывший кинотеатр "Россия". ФОТО: Архив "КП"

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа счел допустимым строительство гостиницы в ростовском парке Горького на месте бывшего кинотеатра «Россия». Означает ли это, что мы утратили еще один символ города? Прояснили ситуацию. А также вспомнили ростовские бренды и памятные места, которые уже не вернуть.

Прежде всего, точка в деле киноконцертного центра «Россия» в парке Горького не поставлена. Об этом нашей радиостанции заявила заместитель главы администрации города по экономике Светлана Камбулова. Пока мы не видим мотивированное постановление по данному делу, мы не можем сегодня говорить, какова природа отказа. Но в любом случае мы намерены, как только будет опубликована мотивировочная часть постановления суда. Мы либо обжалуем в Верховный суд это постановление, либо обратимся с самостоятельными требованиями непосредственного к киноконцертному комплексу «Русь», — рассказала Камбулова. Так что за «Россию» борьба еще продолжится.

В то же время в эфире корреные ростовчане вспомнили городские бренды, утраченные навсегда. Врач и краевед Георгий Багдыков рассказал о легендарном кафе «Дружба», где можно было попробовать неповторимую солянку. В кафе выстраивались реальные большие очереди из-за этого блюда. А ростовчанин Станислав Нови упомянул о том, что нынешний Левый берег стал совсем непохож на тот, который сопровождал его детство. Вспомнили и о уникальных роствоских магазинах: «Три поросенка», «Океан», «Красная шапочка».

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