На донской трассе мать с ребенком пострадали в аварии

Авария произошла рядом с автозаправкой. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Нарушение правил дорожного движения привело к аварии на трассе в Багаевском районе. Во время движения по дороге Ростов - Семикаракорск - Волгодонск столкнулись две легковушки. Во время автокатастрофы пострадали женщина-пассажир и ее полуторагодовалая дочь.

Авария произошла накануне в 18:50 возле поворота на одну из придорожных заправок. По предварительной информации, 33-летний водитель Hyundai Elantra во время движения не уступил дорогу ВАЗ-2107. Удар по отечественному автомобилю пришелся, в том числе, в двери пассажиров. В салоне находились 31-летняя женщина с малышкой. Девочка в этот момент была на руках у мамы, а не в автокресле, что является нарушением правил перевозки детей.

В региональном управлении ГИБДД рассказали, что медики диагностировали у пострадавшей дончанки ушибы голеней обеих ног. Во время аварии малышка ударилась головой и получила порезы. Пострадавших доставили в больницу.

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