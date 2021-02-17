В Ростовской области электровор сам помог энергетикам себя вычислить

Фото: Россети Юг

В хуторе Новолакедемоновка Неклиновского района Ростовской области местный житель обратился в энергокомпанию с жалобой на то, что у него в доме низкое напряжение. Хотя буквально в прошлом году именно на этой улице провели капитальный ремонт линий электропередачи с заменой провода и установкой нового комплектного трансформаторного пункта.

Энергетики вновь выехали на место, чтобы провести контрольные замеры. Но сам жалобщик повел себя очень подозрительно. Несмотря на то, что именно он обращался с проблемой, мужчина наотрез отказался пускать специалистов во двор. Однако, вероятно, дончанин не знал, что в арсенале энергетиков есть современное оборудование, которое позволяет выявить различные способы безучетного потребления.

Эксперты «Россети Юг» отмечают, что сила тока на вводе в домовладение позволяет вычислить с применением специальных коэффициентов среднюю величину месячного потребления электроэнергии. Эти результаты после проверки вызвали еще большее удивление специалистов «Россети Юг». Так, обычные показатели для среднего домовладения с привычным набором бытовой техники - 0,2 – 1,8 ампер. У десяти из семидесяти потребителей улицы величина силы тока была зафиксирована от 8 до 29 ампер.

Кстати, у самого жалобщика замер показал 20 ампер, что приблизительно соответствует среднемесячному потреблению 2300 киловатт. При этом, оплачивал он всего около 95 киловатт в месяц. Такие 15-20-кратные превышения нагрузки на сеть и вели к снижению напряжения до критических значений. Как показывает опыт энергетиков, добиться такого уровня потребления даже при самом полном оснащении бытовой техникой невозможно.

В итоге для подтверждения фактов злоупотреблений энергетики «Россети Юг» установили на этой улице интеллектуальные приборы учета с возможностью удаленного контроля потребленной электроэнергии и показателей качества на вводах в каждое домовладение. Добросовестным потребителям, которых большинство, это принесет только пользу – надежное электроснабжение и простота расчетов за электричество. Остальным придется выбирать: либо платить за реально потребленные киловатты, либо отказаться от энергоемкого оборудования.

Специалисты компании «Россети Юг» отмечают, что для них крайне важна обратная связь от потребителей. Она дает возможность не только обеспечить стабильное энергоснабжение, но и пресечь факты незаконного потребления, которые дестабилизирую сеть. Энергетики напоминают, что вмешательство в работу счетчиков и электропроводки для сомнительной «экономии», а попросту говоря энерговоровства, приводят к коротким замыканиям, пожарам, к поражению током самого энерговора и ничего не подозревающих соседей.