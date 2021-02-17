Метель и сильные морозы надвигаются на Ростовскую область: публикуем прогноз синоптиков

Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду. Фото: Олег Укладов

В Ростовской области в ближайшие дни снова ожидаются осадки и похолодание. Об это сообщается в ежедневных прогнозах ростовского гидрометцентра.

18 февраля температура воздуха ночью составит минус 6 — минус 11 градусов, при прояснениях — до минус 17. Днем столбик термометра может достигать минус четыре — минус девять градусов. Это будет последний день, когда осадков не будет.

Погода начнет меняться 19 февраля. В большинстве районов пройдет небольшой или умеренный, а местами — сильный снег. Кроме того, в отдельных территориях прогнозируют метель. Скорость ветра составит пять — десять метров в секунду, местами порывы до 15 — 17 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до минус 6 — 11 градусов, при прояснениях — до минус 17 градусов.

В Ростове-на-Дону в эти дни ожидается похожая погода. 18 февраля будет холодно до минус трех — минус пяти градусов. Осадков в этот день не будет. Однако уже 19 февраля пройдет снег, а ночью и утром ожидается метель. Столбик термометра ночью опустится до минус 11, днем — до минус девяти.

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