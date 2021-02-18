В доме дончанина нашли крупную партию наркотиков

Подозреваемого взяли под подписку о невыезде Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростовской области обнаружили крупную партию наркотиков в доме 42-летнего жителя поселка в Миллеровском районе. Как сообщили в региональном Управлении МВД, запрещенное вещество отправили на экспертизу в лабораторию.

Специалисты провели анализ и выяснили, что изъятое – наркотик растительного происхождения. Его общий вес превышал 200 граммов.

Полицейские допросили мужчину. Дончанин рассказал, что запрещенное вещество ему было необходимо для личных нужд.

После этого правоохранители возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Подозреваемого взяли под подписку о невыезде. В случае, если вина дончанина будет доказана в суде, то ему грозит длительный тюремный срок.

Раннее полицейские поймали 22-летнего парня, который разбрасывал закладки в парках Ростова-на-Дону и во дворах жилых домов. В его доме нашли крупную партию запрещенного вещества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неравнодушный ростовчанин и полицейские помогли родителям найти потерявшуюся дочь

Малышка вышла из дома, пока родители отвлеклись (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.