Хорошие новости: ВТБ снизил ставки по кредиту наличными и рефинансированию

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Банк ВТБ с 16 февраля снизил ставки по кредиту наличными и рефинансированию на 0,4 п.п. при оформлении онлайн-заявки на сайте.

Минимальная ставка с учетом дисконта и при оформлении страховой программы составит теперь всего 6% годовых. Предложение действует до 30 апреля этого года.

- Сегодня каждый третий кредит наличными клиенты уже оформляют онлайн. В рамках нашей стратегии мы стремимся сделать цифровые сервисы еще удобнее и выгоднее для клиентов, поэтому дополнительно снижаем ставки по кредитам наличными и рефинансированию при оформлении заявки на сайте. Уверен, что наше предложение сможет поддержать рост спроса на кредиты – ведь уже в январе мы увеличили объем выдачи в 1,5 раза. Население возвращается к потребительской активности, характерной до пандемии, и сниженные ставки по кредитам помогут сделать это с максимальной выгодой , — прокомментировал руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.

Наряду со снижением ставок по кредитам ВТБ также оптимизировал сервис онлайн-заявок на сайте. Теперь клиенты получают решение онлайн, а также сразу полную информацию по деталям одобренного кредита: максимально одобренный лимит, срок, ежемесячный платеж, процентная ставка с учетом дисконта. Это

позволяет существенно сэкономить время клиента, поскольку ранее для получения подробностей по одобренному кредиту, клиенты обращались в офис. Получить денежные средства заемщик сможет в отделении на ранее одобренных условиях, либо скорректировать сумму в пределах одобренного лимита без повторной подачи заявки.

Отметим, что кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тысяч рублей до 5 миллионов рублей на любые цели и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели. Минимальная ставка составляет 6,4% годовых при оформлении страховой программы.