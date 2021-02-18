Виктория Лопырева поделилась советами, как улучшить жизнь к лучшему

Виктория Лопырева проводит много времени за границей из-за работы. Фото: Instagram Виктории Лопыревой

За что ни возьмется известная ростовская модель и "Мисс Россия" Виктория Лопырева — во всем добивается успеха. Красавица рассказала, что нужно сделать, чтобы стать удачливым и счастливым человеком.

Блондинка сообщила, что всегда анализирует события в своей жизни. С годами она научилась воспринимать с благодарностью любые события.

Согласно советам Виктории, для успеха и душевного равновесия необходимо записывать хорошие события и эмоции, которые удалось пережить за день, а также писать письма людям, которые повлияли на вашу жизнь. Такие простые действия помогут произвести переоценку произошедших событий.

Многим подписчикам ростовчанки такой подход пришелся по душе.

«Хороший метод - записывать позитивные моменты!», «Интересный подход к негативу», «Действительно, благодарность может помочь преодолеть кризис», «Какие умные мысли», «Это крутой вариант. Я попробую», - высказывались люди.

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