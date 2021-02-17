Никогда такого не было, и вот опять: горожане бурно обсуждают "колхозный" Ростов Варламова

В эфире обсудим подробности претензий к Ростову

Сегодня в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" в 17:03 услышим мнения экспертов и рядовых ростовчан о том, какие изменения нужны городу.

Часовой фильм о Ростове разместил известный блогер-урбанист Илья Варламов. Он раскритиковал старый центр, застройку набережной и похвалил за колорит "блошиный" рынок на Станиславского. В социальных сетях фильм активно обсуждают. Как и положено, нашлись среди ростовчан те, кто поддерживает блогера. Но немало оказалось среди пользователей интернета и тех, кто откровенно недоволен такой оценкой родного города.

В эфире Радио "КП" обсудим подробности претензий к Ростову и постараемся разъяснить некоторые моменты.

Слушайте эфир в 17:03 на частоте 89,8 FM.

АЛЛО!

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