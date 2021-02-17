В Ростовской области военнослужащих признали виновными в краже запчастей из танков

Осужденным придется заплатить по 50 тысяч рублей в качестве штрафа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Дону осудили двух солдат за кражу деталей боевых машин из своей воинской части. Они скрутили элементы сидений механика-водителя в танках, а после этого сдали запчасти на металлолом.

Злоумышленники, как выяснили следователи, обнесли шесть танков. Продать запчасти им удалось за восемь тысяч рублей. Вырученные деньги солдаты разделили поровну.

Вскоре в гарнизоне заметили пропажу и начали расследование кражи. На виновных в итоге вышли, правоохранители возбудили уголовное дело. Солдаты полностью признали свою вину и раскаялись в преступлении. Суд учел и то, что на скамье подсудимых они оказались впервые, а также частично возместили нанесенный ущерб.

В пресс-службе Новочеркасского гарнизонного суда уточнили, что мужчин приговорили к выплате крупного штрафа. Так, зачинщику придется заплатить 55 тысяч рублей, а его сообщнику – 50 тысяч. Решение суда вступило в законную силу.

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