Экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера перевели в следственный изолятор ФСБ

Экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Майер. Фото: Правительство Ростовской области

Бывший глава регионального министерства ЖКХ Андрей Майер переехал из камеры ростовского СИЗО №1 в изолятор донского управления ФСБ.

В «одиночке» СИЗО №1 экс-чиновник провел почти два месяца – в изоляторе по решению суда он находился с 26 декабря. Экс-чиновника, напомним, заподозрили в махинациях во время работы над крупным проектом.

Адвокаты Майера тем временем заявляют, что, по их информации, на подзащитного в СИЗО оказывали давление.

- Перевод в другой изолятор тоже не сулит ничего хорошего, хотя условия пребывания там гораздо лучше, - поделился мнением с изданием 1rnd.ru защитник бывшего чиновника Владимир Чесноков.

Андрея Майера подозревают в возможных нарушениях при сопровождении контракта по благоустройству парка на улице Вересаева.

Следующее заседание об изменении меры пресечения состоится 20 февраля. Суд вынесет решение о том, вернется ли экс-руководитель министерства домой под подписку о невыезде или останется в изоляторе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону построят реабилитационный центр для детей-инвалидов

Специалисты приступят к разработке проекта (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.