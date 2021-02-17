Работа почты на 23 февраля: как будут работать отделения в праздничный и предпраздничные дни

Работа почты на 23 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работа почты на 23 февраля: мы узнали, как будут работать отделения в канун праздника.

Почтовые отделения донской столицы 20 февраля будут вести свою работу, согласно графику понедельника, но рабочий день закончится на час раньше. Работу продолжит только круглосуточное отделение, которое располагается на проспекте Шолохова. В предпраздничные и праздничный дни оно продолжит работать в обычном режиме.

21 и 24 февраля отделения будут работать в обычном режиме, а 22 февраля будут осуществлять деятельность по графику субботы. А 23 февраля объявлено выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных.

- Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на официальном сайте или в мобильном приложении, - сообщили в пресс-службе Почты России.

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