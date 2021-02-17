Об осложнениях после вакцинации рассказали в ростовском горздраве

Всего в Ростове-на-Дону вакцинировано около 38 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В управлении здравоохранения рассказали, какие осложнения регистрировались у вакцинированных в Ростове-на-Дону. Подробности сообщила исполняющая обязанности начальника ведомства Ольга Мельникова.

— Есть единичные обращения, их порядка десяти. Это гипертермия — повышение температуры на несколько дней, других осложнений нет, — пояснила Ольга Мельникова.

По данным администрации, всего в Ростове-на-Дону уже привито 18 583 человек.

Ранее в донском минздраве назвали противопоказания к вакцинации от коронавируса. От вакцинации придется отказаться тем, кто тяжело переносил другие прививки. Нельзя прививать и тех, у кого может возникнуть аллергическая реакция на препарат. Еще одно противопоказание — беременность. Прививаться нельзя в период острого инфекционного заболевания, обострения хронических болезней.

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