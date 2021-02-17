На Дону директора птицефабрики заподозрили в намеренном банкротстве

Директор нанес ущерб кредиторам на сумму около 15, 5 миллиона рублей
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Ростовской области полицейские разбираются в ситуации, которая привела к банкротству одной из местных крупных птицефабрик. Руководителя предприятия следователи подозревают в умышленном обмане кредитора.
По версии следствия, птицефабрика взяла крупный кредит, а ее руководитель выступил поручителем. Следователи считают - он заранее знал, что не сможет погасить долг в полном объеме. Перед банкротством мужчина заранее продал свое имущество, чтобы его не арестовали по требованию кредитора.
После просрочки нескольких платежей банк обратился в суд с требованием взыскать деньги с предприятия и поручителя.
- Директор птицефабрики остался должен кредиторам 15,5 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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