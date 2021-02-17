В Ростове не хватает медиков скорой помощи и участковых врачей, рассказали в мэрии

Укомплектованность терапевтами участковой службы составила 72%. Фото: ИВАНОВА Диана

Не все больницы, поликлиники и медицинские службы Ростова-на-Дону полностью укомплектованы сотрудниками. О кадровых проблемах рассказала исполняющая обязанности начальника управления здравоохранения Ольга Мельникова.

— Кадровые проблемы есть. Основная — обеспеченность кадрами скорой помощи. Хотелось бы также повысить укомплектованность врачами участковой службы, — сообщила Ольга Мельникова.

По данным администрации, укомплектованность терапевтами участковой службы составляет 72%. Общая укомплектованность первичного звена — 81,8%.

Ранее в мэрии заявляли, что дефицит кадров в больницах возник, в том числе, из-за ухода медперсонала в ковидные госпитали. По этой причине в городских медучреждениях появилась дополнительная нагрузка на врачей и работников первичного медицинского звена.

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