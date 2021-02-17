За словом в карман не полез: ростовчанин может сесть в тюрьму за брань в адрес полицейского

На дебошира завели уголовное дело Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении в отношении 43-летнего жителя Пролетарского района Ростова после того, как тот нецензурно обругал сотрудника МВД.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, безработный устроил дома дебош, соседи вызвали полицейского. Но появление майора полиции лишь распалило ростовчанина. Вместо того, чтобы утихомириться, мужчина начала оскорблять представителя власти. В ход пошел весь его запас нецензурных выражений.

Майор, в свою очередь, не стал спускать ситуацию на тормозах и обо всем доложил руководству.

В результате дебошир стал фигурантом уголовного дела. Если суд признает его вину, то мужчину могут приговорить к одному году исправительных работ.

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