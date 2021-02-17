Пятерых дончан заподозрили в крупном мошенничестве

Пятеро жителей Ростовской области оказались на скамье подсудимых за фальсификацию данных Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростове пятерых жителей донского региона обвиняют в преступлении по статье 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой".

Следователи выяснили, что с 2018 по 2019 год на территории Ростовской области группа подозреваемых совершила крупное мошенничество в сфере автострахования. Они предоставили двум страховым компаниям фальшивый протокол о якобы произошедшем ДТП с участием трех автомобилей. После этого им удалось получить страховые выплаты в сумме более 1,1 миллион рублей.

В настоящее время четверо подозреваемых находятся под домашним арестом. А еще один их подельник объявлен в федеральный розыск.

- В настоящее время следствием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причастности иных лиц к его совершению, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

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