Страдающего психическим расстройством мужчину ищут в Ростовской области

В Ростовской области ищут пропавшего пожилого мужчину. Фото: ГУ МВД по РО

В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину.

67-летний Александр Евгеньевич Деменков ушел из дома в Орловском районе еще 27 ноября минувшего года. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к сотрудникам полиции.

Рост мужчины около 172-175 сантиметров. У него седые волосы и худощавое телосложение. На момент исчезновения был одет в темно-серую куртку с капюшоном, а с правой стороны на ней была красная надпись «Supreme». А также на нем были темно-коричневые высокие ботинки и вязаная черная шапка.

Родные пропавшего сообщили, что он уже неоднократно уходил из дома и что ему требуется медицинская помощь, так как он страдает психическим расстройством. При себе у него должны быть документы на свое имя. Родственники также предполагают, что пенсионер может находиться на животноводческих точках, вокзалах, местах массового пребывания граждан, в населенных пунктах с малоразвитой инфраструктурой или попрошайничать.

- Если вы располагаете какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(909)435-70-37, 8(863)753-12-00, 8(928)901-90-58, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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