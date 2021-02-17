На развитие сферы здравоохранения в Ростове из городской казны выделили 2,5 миллиарда рублей

В сферу медицины было вложено порядка 2,5 миллиардов рублей. Фото: городская администрация

В Ростове-на-Дону на совещании при участии главы администрации обсудили результаты работы Управления здравоохранения города в минувшем году.

Было отмечено, что пришлось практически полностью перестраивать работу всех медицинских служб. На данный момент в городских ковидных госпиталях работают 1 400 коек. На этих местах уже побывали более 13 тысяч человек. Сложнее всего пришлось сотрудникам скорой помощи. В день могло поступить порядка 1 800 вызовов - это было как минимум в два раза выше нормы. Чтобы справиться с такой колоссальной нагрузкой, пришлось привлечь к работе и врачей из поликлиник, также продлить время работы кабинетов оказания неотложной помощи - они стали работать до 22 часов. Власти также передали медикам 37 служебных машин.

- Мы можем уверенно сказать, что здравоохранение города с поставленными задачами справилось: мы действительно решили множество проблем, - отметил глава городской администрации Алексей Логвинеко.

Экстренная ситуация, хотя и повлияла на развитие системы медицинского обслуживания в городе, но кардинально не изменила общее направление работы. Так, в 2020 году на отрасль «Здравоохранение» из городского бюджета была направлена беспрецедентная сумма - 2,5 млрд. рублей.

На эти деньги было выполнено множество работ и закупок. Например, был полностью отремонтирован неврологический корпус больницы№ 1. Также починили крышу, системы электроснабжения и отопления в больнице № 7. Кроме того, к настоящему моменту уже окончено строительство детской городской поликлиники в Железнодорожном районе.

Ввели в эксплуатацию модульное здание подстанции скорой медицинской помощи № 5 в Первомайском районе. В данный момент все еще продолжается капитальный ремонт детской поликлиники № 45.

Было произведено огромное количество закупок, таких как: магнитно-резонансный томограф, компьютерные томографы, ангиографы, эндоскопическое, реанимационное, лабораторное оборудование. Также были куплены 16 автомобилей скорой медицинской помощи.

В нынешнем году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будут выделены деньги на капитальный ремонт поликлинического отделения ЦГБ, и первый этап ремонта городской поликлиники №16 - его планируется окончить в 2024 году.

Кроме того, сейчас остро ощущается нехватка медицинских работников. Именно для решения этого вопроса и прикладывается больше всего усилий. Сейчас по целевому направлению обучается 321 студент-медик. Как только они окончат университет, им необходимо будет отработать не менее трех лет в муниципальных учреждениях. Также стимулом для работы в медицинской сфере явилось улучшение жилищных условий. Им выдали служебные квартиры в микрорайоне Суворовский. Там жилье получили сотрудники самых востребованных направлений - участковой службы и службы скорой помощи.

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