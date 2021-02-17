На нескольких ростовских улицах перекроют движение

В Ростове перекроют движение на нескольких улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице на нескольких улицах ожидается ограничение движения. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 17 февраля и по 30 апреля проехать нельзя будет по улице Мурлычева - от улицы Верхненольной до улицы 6-я Линия и от улицы 20-я Линия до улицы 26-я Линия. Причиной ограничений станет капитальный ремонт водопровода.

Также автомобилисты с 18 февраля по 30 августа не смогут двигаться по правой полосе в западном направлении вблизи дома на проспекте Ленина, 46/2. Введение ограничений связано со строительством здания.

С 24 по 26 февраля ехать нельзя будет рядом с домом 2Б по улице 2-я Луговая. В этом месте ограничения обусловлены ремонтом железнодорожной линии.

Также из-за ремонта дорог с 10 марта по 30 июня движение будет перекрыто еще по ряду улиц, а именно: улице Фурмановской; улице Казахской (на участке от улицы Чистопольская до переулка Беломорский); улице Мадояна (на участке от улицы Доватора до улицы Малаховская); ул. Всесоюзной (на участке от улицы Всесоюзная,166 до улицы Малиновского); ул. Нариманова (на участках: от улицы Погодина до переулка Марксистский, а также от проспекта Михаила Нагибина до улицы Мартовитского).

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