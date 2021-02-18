Ростовскую больницу заподозрили в попытке скрыть смерти пациентов

Ростовская больница №20 временно выполняет функции ковидного госпиталя. Фото: Яндекс.Карты

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства смерти людей в ковидном госпитале ростовской больницы. Появилась информация, что число погибших от нехватки кислорода 11 октября прошлого года оказалось якобы вдвое больше, чем изначально сообщали представители медучреждения.

Об этом уверяет родственник одного из умерших. Так, по предварительным данным, пять людей, зараженных ковидом, погибли вечером в первом госпитале больницы, однако в это же время во втором моногоспитале, который находится еще и здании роддома, умерли еще четверо в тяжелом состоянии. Известно, что все погибшие были предпенсионного возраста и старше.

Напомним, после массовой гибели людей в ростовском ковидном госпитале вспыхнул скандал. Несколько врачей лишились работы из-за того, что рассказывали о причинах смерти ковидных пациентов в горбольнице.

Следователи продолжают уточнять обстоятельства смерти пациентов в ростовской больнице. Расследование дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Самая страшная ночь в жизни»: как умирали пациенты, рассказал врач ростовской больницы, где произошел скандал с нехваткой кислорода

Медик настаивает, что трагедия случилась из-за того, что в реанимации закончился кислород (подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.