Идут на рекорд: 70 тысяч кредитов по ипотеке с господдержкой оформили клиенты ВТБ

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В феврале этого года специалисты наблюдают рост ипотечного рынка в России. Такая динамика стала возможной благодаря госпрограмме. Так, клиенты ВТБ оформили свыше 70 тысяч льготных кредитов в рамках госпрограммы по ипотеке на сумму более 225 млрд рублей. В общем объеме выдач кредиты под 6,1% превышают 30%.

- В феврале, по нашей оценке, рост ипотечного рынка в России продолжается, и госпрограмма остается одним из драйверов повышенного спроса. В ВТБ по льготной ставке выдается каждый третий кредит. Уже в первом квартале нынешнего года мы планируем довести общий объем выдач по ней с начала действия программы до четверти триллиона рублей. При этом пик продаж по льготным кредитам, очевидно, придется на второй квартал, и мы готовы удовлетворить спрос наших клиентов в полном объеме, – прокомментировал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Отметим, что только по итогам 1,5 месяцев 2021 года ВТБ выдал по льготной ставке 7,2 тысячи кредитов почти на 25 миллиарда рублей. В основном ипотеку с госсубсидией клиенты оформляют на 18 лет.

Самыми активными пользователями госпрограммы стали заемщики Московского региона , Санкт-Петербурга и Ленобласти, Республики Татарстан , Новосибирской области , Краснодарского края .

Размер первоначального взноса по программе «Ипотека с господдержкой» в ВТБ составляет от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит по льготной ставке 6,1% годовых могут клиенты банка, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимальный срок кредита – до 30 лет.