Ростовским перевозчикам могут списать почти полмиллиарда неоплаченных штрафов

Перевозчикам могут простить огромные штрафы за простои и отсутствие защитных масок у водителей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Департамент транспорта Ростова-на-Дону планирует избавить ростовских перевозчиков от долгов. Руководители компаний по перевозке пассажиров в течение двух лет задолжали городу 487 миллионов рублей.

Сейчас водителей городских автобусов, троллейбусов и трамваев регулярно наказывают за простои, отсутствие защитных масок, курение в салоне и прочие нарушения. Штрафы за нарушения зачастую оплачивают водители, а также организации, в которых они официально работают.

- Простить долги ростовские власти могут 18 автобусным перевозчикам, - рассказали в городском Дептрансе.

Мнение по поводу инициативы оказалось разным. Вопрос обсудили на заседании комиссии городской думы по бюджету, а после спор перешел в соцсети. Некоторые чиновники решили, что подобное недопустимо, ведь речь идет о бизнесе, а другие посчитали предложение актуальным, ведь из-за пандемии коронавируса пассажиров в городском транспорте стало заметно меньше.

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