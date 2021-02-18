В преддверии праздников в салонах связи «Ростелекома» стартовала выгодная акция на смартфоны

В преддверии 23 февраля и 8 марта приобрести смартфон можно с выгодной скидкой Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru стартовала акция «Активируй скидку на смартфон». В преддверии 23 февраля и 8 марта приобрести смартфон можно с выгодной скидкой. Акция распространяется на популярные модели ведущих мировых производителей: «Honor», «Samsung», «Huawei», «Xiaomi», «ZTE», «Apple», «Realme».

- Предоставление жителям страны доступа к удобным технологичным цифровым продуктам и сервисам — это один из наших приоритетов. Общение, дистанционное образование, телемедицина, безопасность и другие сферы повседневной жизни основаны на передовых цифровых технологиях. И приобретение современных пользовательских устройств, особенно смартфонов, не должно быть для клиентов обременительным, — отметил генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Денис Голещихин.

Скидку до 3 тысяч рублей можно получить при покупке акционного смартфона вместе с аксессуаром. Смартфоны традиционно являются одной из самых популярных категорий подарков среди технологичных товаров на российском рынке.

Акция «Активируй скидку на смартфон» в салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru действует до 10 марта 2021 года включительно. Адреса салонов связи, участвующих в акции, можно посмотреть по ссылке.