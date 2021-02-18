В Ростове-на-Дону после пожара в многоквартирном доме жильцов разместили в районной администрации

Погорельцев разместили в маневренном фонде. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В Пролетарском районе донской столицы на улице Мурлычева поздно вечером, 17 февраля, произошел серьезный пожар. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, вспыхнула одна из квартир в доме №4.

Пожарные оперативно приехали на место ЧП и приложили все усилия, чтобы справиться с огнем. Всего в доме – 12 квартир, четыре из них выгорели полностью.

К счастью, обошлось без жертв. Однако некоторым жильцам после ЧП попросту некуда было больше идти. Администрация района сразу же приняла необходимые меры.

- В доме проживает 47 человек. Администрация разместила на ночлег всего 14 человек, из них 6 детей. В том числе 3 человека размещены в здании администрации района, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

А в четверг, 18 февраля, погорельцев переселили в маневренный фонд. Им дали также еду и одежду.

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