Стало известно, кто рассудит матч ФК «Ростов» - «Ахмат»

Рефери Игорь Панин. Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

Игра ФК «Ростов» - «Ахмат» состоится уже в ближайшие выходные. Матч пройдет на стадионе «Ростов-Арена» в воскресенье, 21 февраля. Следить за игрой будут тысячи фанатов.

Главным ее арбитром назначен 35-летний Игорь Панин. В матче 1/8 финала Кубка России его ассистентами выступят Александр Богданов и Алексей Ширяев. Резервным судьей матча назначен рефери Ян Бобровский. Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

- Инспектором матча назначен Тарас Безубяк, - добавили в ФК «Ростов».

Победа в этой игре очень важна для ростовских футболистов. Команда ушла на каникулы, заняв пятое место в турнирной таблице РПЛ. Сейчас желто-синие уступают по очкам «Зениту», московским клуба «Спартк» ЦСКА, а также «Сочи». От первого места донскую команду девять очков. Известно, что желто-синие с нетерпением ждут игру. После зимних сборов в Испании футболисты клуба настроены на дальнейшие победы.

Ранее главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин рассказал, в каком случае примет решение покинуть команду.

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