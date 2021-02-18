Коронавирус унес жизни еще 21 жителя Ростовской области

Стало известно о новых смертельных случаях Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число жертв коронавируса на Дону приближается к трем тысячам человек. Врачи не смогли спасти от ковида 2 994 дончанина. В том числе за последние сутки стало известно о кончине 21 пациента. Об этом рассказали в правительстве региона в четверг, 18 февраля.

Медики сообщили о смерти 10 женщин и 11 мужчин - в возрасте от .43 лет до 91 года. Все эти люди страдали хроническими заболеваниями, которые значительно осложняли лечение. В зоне риска пациенты с диабетом, ожирением, проблемами с сердцем и нервной системой, ВИЧ-инфекцией и прочими проблемами со здоровьем.

- Сейчас к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 157 человек, из которых в тяжелом состоянии находятся 29 больных, - отметили в правительстве.

Известно, что с момента начала пандемии вылечиться от коронавируса смогли уже более 60-ти тысяч человек. Все эти люди обладают антителами к COVID-19.

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