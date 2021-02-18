Двое грабителей вломились в дом дончанина и похитили у него четыре мобильника и компьютерный блок

Полицейские быстро вышли на подозреваемых
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Жертвой дерзкого ограбления стал житель Волгодонска. 37-летний мужчина был дома, как вдруг на него напали неизвестные.
Хозяину нанесли несколько ударов в лицо кулаком. После этого преступники стали искать чем поживиться. Особых ценностей злоумышленники не нашли. Двое раздосадованных мужчин смогли украсть только четыре недорогих мобильника и системный компьютерный блок.
Пострадавший сообщил о произошедшем в полицию. Он описал внешность обидчиков и приметы.
- По подозрению в преступлении задержали двух 18-летних жителей города атомщиков, один из которых уже был судим за аналогичное преступление, - рассказали в пресс-службе Главного Управления МВД России по Ростовской области
Если вина подозреваемых будет доказана в суде, то им грозит до семи лет лишения свободы.
Похожее наказание грозит и любителю покататься на чужих автомобилях. Мужчина угнал машину и врезался на ней в дерево.
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