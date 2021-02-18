Избавляться от агрессии научили осужденных колонии в Зверево

В колонии провели психологический тренинг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В исправительной колонии в Зверево осужденные поучаствовали в необычном занятии. Психолог научил мужчин справляться с негативными эмоциями без драк и оскорблений. Об этом сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

Сейчас одной из причин бурного проявления эмоций заключенных является стресс, который люди переживают из-за разлуки с родными людьми. Временами отсутствие привычного комфорта и общения с близкими приводит к высокому эмоциональному напряжению даже у самых стрессоустойчивых людей, что рано или поздно выливается в конфликт.

- Тренинг помог осужденным лучше понять, как контролировать эмоции и поведение в условиях колонии, - отметили в пресс-службе ведомства.

Старший психолог колонии Галина Кудряшова считает, что в перспективе занятие поспособствует снижению числа провокаций и агрессии среди осужденных.

Напомним, недавно один из заключенных умер из-за воткнутой в голову шариковой ручки. Однако, по предварительным данным, произошедшее - несчастный случай. Несколько часов врачи боролись за его жизнь.

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