В сборную России по гандболу вызвали вратаря «Ростов-Дона»

Галина Габисова будет участвовать в ответственных. Фото: пресс-служба «Ростов-Дона»

Новый тренер женской национальной команды по гандболу принял решение взять в сборную России вратаря из клуба «Ростов-Дон». 35-летняя Галина Габисова будет участвовать в ответственных матчах.

Вскоре у спортсменок начнется подготовка к квалификационному турниру Олимпийских игр. Серия сложных тренировок стартует в донской столице с 22 февраля. Почти месяц девушки будут оттачивать мастерство на главной тренировочной базе «Ростов-Дона». Встречи с соперницами пройдут в Венгрии с 19 по 21 марта.

В состав российской команды уже вошли восемь ростовских гандболисток. В сборной будут выступать Владлена Бобровникова, Полина Кузнецова, Ксения Макеева, Анна Вяхирева, Виктория Калинина, Милана Таженова, Анна Сень и Юлия Манагарова.

- Главному тренеру сборной России будет помогать ассистент наставника «Ростов-Дона» Томаш Хлавати, - отметили в пресс-службе «Ростов-Дона».

Совсем недавно состав ростовской команды пополнился гандболисткой сборной Франции Беатрис Эдвиж.

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