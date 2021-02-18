На Дону пенсии выплатят досрочно в феврале

Деньги переведут раньше из-за праздника Фото: Евгения ГУСЕВА

Часть донских пенсионеров получат деньги раньше привычного срока. Однако изменение коснется только тех людей, которые получают пенсии в дни, которые в 2021 признаны нерабочими из-за празднования Дня защитника Отечества.

Жители региона, пользующиеся пластиковыми карточками, в этом месяце увидят деньги на счете карты на три дня раньше - 20 февраля. Речь о тех, у кого дата получения выпадает на 23 февраля.

- Перечисление денег в марте через банк будет выполнено не позже 10, 16 и 23 марта 2021 года, - рассказывают в пресс-службе регионального Пенсионного фонда. - Для людей, получающих деньги через отделения почтовой связи, выплата пенсий начнется с 3 марта.

Сейчас в Ростовской области пенсии получают около 1,3 миллиона человек.

Напомним, в этом году пособия были проиндексированы. Страховые пенсии в среднем увеличились почти на тысячу рублей. Но у многих людей эта сумма оказалась выше.

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