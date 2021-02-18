Ростовские гандболистки вновь победили

Гандболистки "Ростов-Дона" вырвали победу у «Звезда». Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

Донские гандболистки одержали уверенную победу над звездными соперницами из Подмосковья на домашней площадке. Во время Париматча 2020/21 ростовчанки выиграли со счетом 33:26.

С самых первых минут игры девушки показали, кто главный на поле. В первом тайме дончанки уверенно забивали мячи в ворота гандболисток «Звезды». На перерыв команды ушли с преимуществом «Ростов-Дона» в семь очков. Результат на табло - 19:12.

Во втором тайме соперницы изо всех сил пытались отыграться. Но все попытки оказались напрасны. На площадке отличилась разыгрывающая Милана Таженова. Она забила восемь мячей, а также хорошо отрабатывала в защите. Ростовчанки Собкало и Смирнова забросили на пару пять мячей.

По итогам игры «Ростов-Дон» подтвердил свое лидерство в турнирной таблицы Суперлиги. Сейчас в активе донских гандболисток 30 очков и, как минумум, две встречи в запасе.

Вскоре девять ростовских гандболисток в составе сборной будут готовиться к квалификационному турниру Олимпийских игр.

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