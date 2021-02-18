Две несовершеннолетние девочки поехали погулять в соседний город и повергли в шок родителей

В донском регионе полицейским удалось разыскать двух пропавших сестер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области полицейским удалось разыскать двух пропавших несовершеннолетних девочек.

В азовский отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что двое ее несовершеннолетних дочерей ушли в школу и не вернулись. На связь с родными обе девочки не выходили.

Полицейские незамедлительно занялись поисками школьниц. Были переданы ориентировки всем патрулирующим нарядам полиции. В результате проведенной оперативной работы девочек удалось отыскать в течение суток. Как выяснилось, они просто решили съездить и погулять в соседнем городе. К счастью, в отношении них никаких противоправных действий не совершалось. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с сестрами и их родителями профилактические беседы.

- Полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КРФобАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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