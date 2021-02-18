Ростовские власти побили рекорд по расходам на медицину

Чиновники обсудили результаты работы в минувшм году. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

В администрации Ростова подвели итоги работы за минувший год. Городской бюджет установил рекорд по деньгам, потраченным на медицину. Как сообщает ростовская мэрия, на развитие здравоохранения потратили 2,5 миллиарда рублей.

Пандемия коронавируса внесла смуту в систему здравоохранения и повлекла за собой непредвиденные расходы. Несмотря на это, чиновники закупили большое количество медицинской техники для ростовских больниц.

Запланированные работы по строительству и ремонту удалось выполнить Так, власти отремонтировали крышу, системы электроснабжения и отопления в больнице № 7, выполнили капитальный ремонт выполнен капитальный ремонт неврологического корпуса городской больницы № 1, сдали в пользование подстанцию скорой № 5, а также построили детскую поликлинику в Западном жилом массиве Ростова

- Сейчас в Первомайском районе продолжается капитальный ремонт детской поликлиники № 45, - уточнили в горадминистрации.

В течение 2021 года в Ростове проедут капитальный ремонт поликлиническом отделении Центральной городской больницы.

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