Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Дончанин пойдет под суд за крупные долги по налогам

Бизнесмен задолжала более 25 миллионов рублей
Виктория Никитина
КомментироватьОставить комментарий
Еще один бизнесмен пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов

Еще один бизнесмен пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области бизнесмен попался на уклонении от уплаты налогов.

Следствие выяснило, что с 2015 по 2017 год руководитель коммерческой организации, которая занималась оптовой торговлей бытовыми товарами, преднамеренно не выплачивал налоги на добавленную стоимость и на прибыль организаций. Он создал искусственные документы, согласно которым компании якобы доставляли упаковочный материал. Таким образом общая сумма долга составила порядка 25 миллионов рублей. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в крупном размере".

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В уклонении от уплаты налогов обвинили местного бизнесмена.

Он не уплатил в казну порядка 235 миллионов рублей.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ЧП