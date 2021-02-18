Дончанин пойдет под суд за крупные долги по налогам

Еще один бизнесмен пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области бизнесмен попался на уклонении от уплаты налогов.

Следствие выяснило, что с 2015 по 2017 год руководитель коммерческой организации, которая занималась оптовой торговлей бытовыми товарами, преднамеренно не выплачивал налоги на добавленную стоимость и на прибыль организаций. Он создал искусственные документы, согласно которым компании якобы доставляли упаковочный материал. Таким образом общая сумма долга составила порядка 25 миллионов рублей. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в крупном размере".

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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