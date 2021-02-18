Испорченную вандалами территорию ростовского парка просят вернуть к жизни ростовчане

Отремонтировать территорию парка "Осенний" попросил ростовчанин. Фото: "Благоустройство города"

В донской столице местный житель попросил привести в порядок территорию городского парка "Осенний". Соответствующее обращение появилось в сервисе "Благоустройства города".

Автор больше всего обеспокоило состояние деревянного игрового комплекса. Он отметил, что вандалы практически полностью разрисовали баллончиками, а особо активные даже выломали несколько досок в полу.

- Разрисованный и поломанный деревянный игровой элемент в парке. Прошу провести ремонтные работы, - написал в тексте своего обращения горожанин.

Ростовчанин приложил к тексту и фото поломанной конструкции и территории, на которой необходимо произвести ремонтные работы. В настоящее время обращение еще не попало во вкладку решенных проблем.

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