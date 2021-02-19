Ростовчанин потребовал провести в городе мусорную реформу

Ростовчанин попросил провести в городе мусорную реформу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В донской столице местный житель обратился к властям с просьбой провести в городе мусорную реформу. Соответствующую инициатив он опубликовал на популярном портале "Активный ростовчанин".

Автор акцентировал свое внимание на жителях одного из частных секторов. По его словам, они оставляют пакеты с мусором прямо рядом с дорогой. В летнее время из-за жуткой жары на улице стоит отвратительный смрадный запах. Ветер и бродячие собаки разносят отходы.

- Нужно запретить выбрасывать мусор вне специально оборудованных для этого мест. Одновременно с этим следует ввести серьезные штрафы, - высказал свое предложение ростовчанин.

Он также добавил, что необходимо даже проводить рейды для пресечения подобных нарушений. В настоящее время петицию поддержали только шесть человек, еще пятеро высказались против.

«Жители частных домов оставляют свой мусор напротив своего участка, чтобы его забирала проезжающая мимо спецмашина. Горожане платят за эту услугу», - написал в комментариях под инициативой один из несогласных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Ростовской области будут платить за мусор в 2021 году: скорректированы тарифы на услугу.

Как в Ростовской области будут платить за мусор в 2021 году: рассказываем о положительных и отрицательных моментах.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!