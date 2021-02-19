"То деревья порубят, то кукол вуду навесят": таганрожцы раскритиковали новые городские "украшения"

В Таганроге на улице появились "куклы вуду". Фото: аккаунт Алексея Фридмана в Facebook

Таганрогский блогер Алексей Фридман поделился в своем аккаунте в социальной сети Facebook сделанными на днях снимками, на которых запечатлен новый дизайн деревьев - на них красовались жуткого вида куклы. Автор фото поинтересовался у своих подписчиков, могут ли такие украшения привлечь в город туристов.

- Поднимите руку те из вас, кто считает, что обмотанные тряпками деревья это красиво и повышает туристическую привлекательность города, - спросил у местных жителей блогер.

Кроме того, он отметил, что уже даже целостность одной из кукол, которая предлагает "обнимашки" нарушена - у нее отвалилась рука. Подписчики Алексея Фридмана тоже не смогли удержаться от комментариев в адрес такого "произведения искусства".

"Да ты чё, толпами ломанутся же", "Это мертвые туристы", "В Астрахани есть подобное. Правда не вызывает ощущение убогости", "Кукла Вуду идёт спасать город", "Ночью увидишь - кондрашка хватит!!! Чем еще город удивит?", "То деревья порубят, то кукол вуду навесят, то фонтаны из золота, 8 чудо света прям, а искусством тут и не пахнет, это моё мнение", - высказали свое мнение таганрожцы.

Но нашлись и те, кому такие куклы пришлись по душе и они попросили блогера больше не критиковать их творчество.

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