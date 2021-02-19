О необходимости сохранения масочного режима в Ростовской области заявил губернатор Василий Голубев

Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: правительство Ростовской области

Масочный режим на территории донского региона действует уже с прошлой весны. Жителям Ростовской области придется и дальше соблюдать это правило безопасности, чтобы снизить риски возможного заражения коронавирусом. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев.

Сейчас эпидемиологическая обстановка стабилизируется: в течение трех недель медики фиксируют снижение новых случаев COVID-19. Однако отказ людей от ношения медицинских масок может изменить ситуацию к худшему.

- Нужно понимать, что сейчас мы находимся в состоянии переходного периода, - говорит глава региона Василий Юрьевич в эфире телеканала "Россия 24. Дон". - В этом случае будут возможности по снятию ограничений, а также по возвращению к прежней жизни людей.

По его словам, региональные власти бдительно следят за обстановкой по ковид. На Дону есть районы с небольшим количеством людей, заболевших опасным вирусом. Но в некоторых городах и поселках ситуация иная.

Сейчас анализ ведется по особой системе: населенные пункты с благоприятной эпидемиологической обстановкой имеют право на ослабление ограничений. В городах и районам, где много заболевших коронавирусом и количество случаев по-прежнему высоко, грозит введение новых более жестких правил.

Стоит отметить, на этой неделе в Ростовской области вновь заработали катки и фудкорты в торговых центрах, а также повышена заполняемость зрительских мест на стадионах, в кинотеатрах и прочих объектах.

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